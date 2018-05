Haldaja soovib paigaldada bussiootekodade juurde kaamerad

“Lõhutud on poole aasta jooksul viiel korral. Neist viimane juhtum Raekülas erineb selle poolest, et korraga lõhuti kolm klaasi, sealhulgas reklaamkasti klaas,” rääkis Pärnu linnas bussiootekodasid haldava Siris OÜ juht Siim Joosep.

Kahju suurus sõltub Joosepi sõnutsi alati lõhkumise astmest: kas purustatud on ainult klaas või kannatanud näiteks valguskasti sisugi. “Valguskasti klaasi paranduseks ja sisu taastamiseks on vaja eemaldada terve kast ooetekoja küljest. Ühe klaasi enda väärtus on alla paarisaja euro, aga kulukaks teeb paranduse just eelmainitud töö. Kokku on tekitatud meile juba tuhandeid eurosid kahju,” nentis Joosep.

Lõhutud klaasidega bussiootekoda Raekülas. FOTO: Mailiis Ollino

Joosepi andmetel on politseil teada kahe lõhkumise süüdlased. “Ühel juhul kontakteerus lõhkuja ise linna ja meiega ning teisel juhul tabati noorukid pealtnägijate abiga. Infot levitati sel korral just sotsiaalmeedias, mis on tänuväärne,” ütles ta.

Linnaruumi turvalisus mõjutab nii kohalike elanike kui ettevõtjate elu. “Ühe lahendusena oleme pakkunud välja videovalve laiendamist Pärnu linnas. Selle tarbeks saaks kasutada Sirise paigaldatud poste bussipeatustes. Kas see on otstarbekas ja võimalik, peaks koostöös linnaga välja selgitama. Oleme valmis igati abistama,” kinnitas Joosep.

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar nentis, et eraomanikul on õigus oma vara kaitseks kõiki seadusega lubatud mooduseid kasutada. “Linnavalitsusel pole midagi selle vastu, kui Siris kaamerad paigaldab, kuid see võib kaasa tuua palju juriidilisi ja tehnilisi probleeme. Alustades näiteks sellest, kas ta suudab nii paljude kaamerate pilti jälgida, kellel ja millistes tingimustes on õigus kaamerapilti jälgida. Võib-olla oleks odavam ootekojad kindlustada ja suuremaid kindlustusmakseid tasuda?” arutles Roosaar.

Raeküla bussipeatuse lõhutud klaasidega ootekoda. FOTO: Mailiis Ollino

Linnavalitsuses on Roosaare teatel aga arutatud, kas koos uue tänavavalgustuse paigaldamisega saaks paigaldada valgusoptilisi sidekaableid. See on siiski alles idee tasemel ja midagi konkreetset lubada veel ei saa,” märkis ta.