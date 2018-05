Pärnus saab hakata õppima uut eriala

Tehnoloogiakooli ja viie firma koostöö algas OÜ Mativesi juhataja Matthias Eichhorsti külaskäiguga haridusasutusse. “Ühel päeval tuli ettevõtja kooli ja ütles, et spetsialiste on väga vaja,” avaldas tehnoloogiakooli direktor Indrek Alekõrs.

Mativesi toodab ja müüb reovee puhastusseadmeid: tooted lähevad müügiks põhiliselt põhjamaadesse. “Neist välja tulnud vesi on puhtam kui kraanist tulev,” selgitas Eichhorst. Keeruliste seadmete tootmiseks vajalik aparatuur on aga vähemalt niisama keerukas, mispärast tootmisautomaatik peab masinate toimimist väga põhjalikult tundma. Spetsialiste on ettevõtjate hinnangul vähevõitu. Selline olukord ei ole tekkinud üleöö, vaid on tingitud asjaolust, et vastavat õpet maakonnas senini sisuliselt ei pakuta.