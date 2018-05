Zelinski usub, et iga teenitud punkt annab mängijatele järgmistes mängudeks indu juurde. „Raskelt need punktid tulevad, aga eks nad peavadki raskelt tulema. Järgmiseks mänguks on tähtis taastuda, ega Nõmme Kalju lihtsam vastane pole. Seal on kraadi võrra veel kangemad vennad meeskonnas. Meid ootab kõva võitlus kaitses,” ütles pärnakate loots.