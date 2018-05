Mootorratturid külvavad linna tsiklitega üle

Peale tuhandete ratturite on üritus meelitanud iga kord Pärnu tänavatele kümned tuhanded huvilised. Korraldajate teatel on osalenud igal aastal üritusel keskeltläbi 2000 mootorratturit Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Soomest ja mujaltki.

Eesti mootorrattahooaja avamise (EMHA) korraldaja ja kunstiline juht Mikk Pärg avaldas, et tänavu ootavad nad hooaega avama 2500–3000 mootorratturit ja kuni 5000 külalist.

Nii nagu mullugi kogunevad mootorratturid hommikul kella kümnest Supeluse tänaval. Seal on ühtlasi festivaliala, kus uudistamist peaks jätkuma kogu perele.

Kohale tuleb „Harley on tour“. See on veoauto 23 ikoonilise Harley Davidsoniga. Neid saavad kõik A-kategooria juhilubadega huvilised kahe päeva jooksul proovida. Niisamuti avaneb võimalus tutvuda kõige uuemate BMW, Ducati, Indiani, Yamaha, Moto Guzzi ja Aprilia mudelitega. Esimest korda jõuavad Eestisse esitlemisele Ducati Panigale V4 ja Ford Mustang 2018.