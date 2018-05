Lääne prefektuuri politseinikku kahtlustatakse riigisaladuse avaldamises

“Kui asi on seotud isiku ja infoga, siis on oht, et ta võib kahjustada menetlust, kui ta on vabaduses. Sealhulgas mõjutada tunnistajaid, kes võivad olla kolleegid. Selleks kriitiliseks perioodiks, kui käib tõendite kogumine, arvan, et prokurör kavatseb taotleda ta vahi alla võtmist,” selgitas sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra.