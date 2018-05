20 aastat tagasi

Linnaametnike renditavad 1,4-liitrise mootoriga Honda Civicud maksavad 167 000 krooni. Kui lähtuda eeldusest, et Veho Eesti on nende ostmiseks kasutanud 12protsendise intressiga laenuraha ja autode amortisatsioon on viis aastat, peaks ühe auto rent olema vähemalt 4450 krooni kuus. Ühe asjaga kursis olevat isiku sõnul võib Veho Eesti turuhinnast tunduvalt soodsam pakkumine olla seotud Pärnus Ehitajate tee ristmiku juures kerkiva Honda keskusega.