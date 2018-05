Juhtkiri: Eesti 200 manifest

Liikumise üks eesmärke on pakkuda erakondadele ideelist konkurentsi ja julgeid mõtteid Eesti paremaks ehitamisel. Mil viisil peaks see kõik ellu viidama? Eesti 200 peab möödapääsmatult parteistuma. Ainult see poliitiline jõud on midagi väärt, mis seab eesmärgiks võimuletuleku, et seejärel hakata lubatut ellu viima.

Seadusandliku võimuta on Eesti 200 nagu niinimetatud jääkeldri protsess või Paide arvamusfestival, mis jäävadki jututubadeks, ja kui hakata uurima, mis on välja öeldud headest ideedest saanud, selgub sageli, et suurt mitte midagi. Samal ajal on sellised jutukogunemised hea viis suunata rahva rahulolematust, et see ei valguks tänavatele. Rääkisid, lasid auru välja ja kõik läheb vanamoodi edasi. Eelöeldu ei tähenda, nagu alahindaksime mitmesuguste mõttetalgute olulisust, kuid nendel ideedel peab olema väljund, neid peab saama ellu viia. Selline võimalus on erakonnal.