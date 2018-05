Teet Kurs: Toetustega ei tohi ära harjuda, see pole ettevõtlus

Romet Põhako on praegu 20. Filme hakkas ta tegema kaheksaselt, kui mängis legodega, tegi neist telefoniga pilte ja avastas, et edasi­kerimise nuppu pikalt all hoides hakkavad fotod filmina jooksma. Nüüd soovib Põhako käima lükata videoproduktsiooni ettevõtte ja unistab, et tema firma logot nähes sähvataks kliendi peas mõte: “Ma olen seda loorberipärga (Põhako firma logo element, S. M.) varem näinud, ta teeb häid videoid, võtan nendega ühendust”.