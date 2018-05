Galerii: Karuse jaamahoone päästis prantsuse filoloog

“Oleme varemgi selle kandiga kenasti koostööd teinud, peamiselt küll Matsalu rahvuspargiga, aga Meelike Naris on meie hea partner koos teistega MTÜst Vana ja Väärt,” selgitas vabaõhumuseumi maa-arhitektuuri keskuse juhataja Elo Lutsepp. “Kui me kolleegidega 2009. aastal Karusele põikasime, ei tahtnud sealt enam ära minna, sest saime sealt inspiratooni ja nüüd, mil oleme taas laiemalt ette võtnud Vana maja päeva raames külastada huvilisi oma teemaga, peamiselt sellega, kuidas vanadele maamajadele uut elu sisse puhuda, oli selge, et Karuselt me mööda ei pääse.”

“Kõigi nende majade taastajad on entusiastid, olgu need hooned siis era- või kohaliku valla omandis,” mainis Elo Lutsepp. “Aga hooned, mis on jäänud Eesti Raudtee omandisse, on õnnetud ja ootavad enamasti oma hääbumist, eriti selgesti näeb seda Jõgeval, kus suures raudteejaamahoones pole ka enam kauplust, jäänud on spordimeeneid tootev ettevõte, kuid paarsadad meetrit jaamahoonest Tallinna poole on ehitatud kast ehk putka, mis püstitati 1980. aastatel samaks otstarbeks ja selle vastas on vihma ja tuisu käes ootavatele reisijatele vaid kerge katusega perroon.”