Abituriendid teevad täna inglise keele riigieksamit

Õpilased, kes saavutavad inglise keele riigieksamil 50–74 protsenti maksimaalsest tulemusest, on jõudnud B1-keeleoskustasemele, 75–100 protsenti saavutanud on jõudnud B2-keeleoskustasemele. Keeleoskustaseme omistamise eeltingimus on, et ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0.