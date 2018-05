Kunagise kutsekooli territooriumil linnalahingus kasutatakse paukmoona ja liiklus on Pargi tänaval häiritud kella 20st öörahuni. Samuti võib õppusel osalejaid näha 7. maini põhiliselt Kanaküla ja Pärnu vahel ja lahingutegevust kuulda-näha Pärnu linna, Tihemetsa, Lemmetsa, Eametsa ja Vändra kandis. Ajuti on nimetatud kohtades liiklus häiritud.

Politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri kriisireguleerija Maksim Korzin ütles, et õppuse üks eesmärke on harjutada kaitseliitlaste ja politseinike koostööd, saamaks kogemus ühisoperatsioonidel ja avaliku korra tagamisel. „Õppus hõlmab kogu prefektuuri kuues maakonnas, kuid kõige rohkem tegevust toimub Pärnumaal. Harjutused on näiteks Pärnus Räämal ja kesklinnas, 5.–6. maini kestavad maastikuotsingud Häädemeestel. Samuti luuakse kontrollpostid, kus võib näha Kaitseliidu ja politsei ühispatrulle,“ rääkis Korzin.

„Kaitseväe suurõppus Siil on eelkõige maakaitse õppus, kus kandev roll on Kaitseliidul. Samal ajal ei saa me unustada riigi ja inimeste koostööd julgeoleku tagamisel. Tänapäeva maailmas puudutab julgeolek peale riigikaitseorganisatsioonide sisejulgeoleku ametkondi, era- ja avalikku sektorit,“ ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, kelle kinnitusel on Siili õnnestumisel tähtis iga osaleja panus. „Samuti olen tänulik maaomanikele ja ettevõtjatele, kelle toetuseta Eesti- suuruses riigis Siili mastaabis õppuse korraldamine oleks võimatu.“