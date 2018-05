Koidula kooli konverentsil esinevad Mart Noorma ja Kadri Simson

Peaesineja on füüsik ja tehnikateadlane Mart Noorma, kes on teaduse populariseerija ja kelle kinnitusel on kõik võimalik, kui ainult pingutada.

“Meile kõigile meeldib turvaline keskkond. Mugavusstsoonis, nagu nimigi ütleb, on inimestel hea ja mõnus. Aeg-ajalt on aga vaja võtta riske, avastada uusi asju iseenda ja ümbritseva kohta. Õppida teiste kogemustest. Öeldakse ju, et inimese areng algab sealt, kus mugavusstsoon lõpeb. Sel aastal vaatab Koidula kooli konverents koduõuest kaugemale ja laseb end inspireerida inimestel, kes elavad mugavusstsoonist väljaspoo. Õpime neilt, kuidas maailma laiemalt näha,” on kooli õpilasesinduse president ja konverentsi teema idee autor Lisette Parts kindel.