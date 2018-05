Pärnumaa arenduskeskuse juht vahetus

Sihtasutuse senine juhataja Teet Kurs sõnas, et annab kuu ajaga tööjärje üle ja läheb 4. juunist puhkusele. Kurs kinnitas, et tema töö on tehtud: organisatsioon reformitud ja uude asukohta viidud. Nimelt muutus Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus haldusreformi järel Pärnumaa arenduskeskuseks. Aida tänava ruumidest koliti aprillis üle maavalitsusest tühjaks jäänud majja.