Kuumaks läinud vutilahingus välkusid punased kaardid

Pärnu jalgpalliklubi on kümne mängu järel 16 punktiga liigatabelis neljandal kohal, 13 punkti kogunud Vaprus hoiab seitsmendat positsiooni. B-esiliiga kindel liider on kõik kümme mängu võitnud ja 30 punkti kogunud Tallinna Legion, Tartu Tammeka U21 meeskond on 20 punktiga teisel kohal ja Nõmme United 16 punktiga kolmas.