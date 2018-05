Horoskoop, 5. mai 2018

Reisimisvõimalused võivad ­sulle sülle kukkuda. Ühtlasi on suurepärane päev mõtteid kogu­da.

Kingitused, meened ja teened on sinu poole teel. Täna on ­sobiv päev, arutlemaks, kuidas midagi jagada.

Suhted partnerite ja lähedaste sõpradega on soojad ja sõbralikud. Inimesed naudivad täna suurte ideede vahetamist.

Tööreise võib ette tulla. Naudid neid väga. On hea päev ja tunned end tervena.

Soovid kodu ilusamaks muuta, et perel oleks hea olla. Hea päev on kodus enda ja kaas­laste meelt lahutada. Varu külmkappi head ja paremat!

Oled enda ja sind ümbritsevaga rahul. Positiivse mõtlemise jõud on suurepärane, kas ­pole?

Täna on suurepärane päev suhelda­, olgu tegu sõprade või mõne grupi liikmetega. Jaga oma plaane teistega, nende ­tagasiside tuleb sulle kasuks. Eesmärgid on kergemini saavutatavad, kui sul on toetajaid.