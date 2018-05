Taani metoodika õpetab lasteaialapsi suhteid klattima

Raeküla lasteaia vanemõpe­taja Eve Laidvee räägib, et kiusamise ennetamiseks loodud metoodikal “Kiusamisest vabaks!” on silmaga nähtavad tulemused. Lapsed on muutunud üksteise suhtes sallivamaks, saavad aru, et erinevused ja oma arvamus on ­lubatud. “Mängud on muutunud sõbralikumaks, arvestatakse üksteise arvamusega ja jagatakse ­asju,” täpsustas Laidvee.