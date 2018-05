Hirvela korralagedusest räägiti ammu

Põhjalik artikkel Hirvela elurajooni ehitamisel tehtud vigadest kogus kümneid tuhandeid lugejaid, toimetusele tulnud tagasisidest võib järeldada, et inimeste vahel on see korralagedus kõneaineks olnud varemgi.

Marko Isand: Konkreetsel juhul on Hirvela elanikel kõige õigem teha ühishagi valla vastu, kuna vald on väljastanud kasutusload – dokumendid, mis kinnitavad, et ehitised vastavad kõigile neile ehitusnormidele, mis olid ehitamise ajal nõutud. Seega, vald on kinnitanud kasutusloaga, et kõik korrektne ning sellega petnud heauskseid ostjaid. Nüüd on käes aeg kahju korvata ja ehitised viia nõuetega vastavusse. Selle kulu peab Tori vald oma kuludesse kirjutama!