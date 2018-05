Bussiootekodadeks metallkastid?

Kevin Kesler: Huvitav, miks kuskil mujal selliseid uudiseid pole? Ainult Pärnus. Sellisel juhul, kui politsei midagi ette­ ei võta, peab hakkama mõtlema metallist bussiootekodade peale, kus pole grammigi klaasi. Äkki meeldib see variant lõhkujatele rohkem?

Marika Laanepere: Kui saadakse kätte see, kes seda tegi, ja tema tegu tõendatakse, tuleks ta panna ootekoda valvama ja ümbrust korras hoidma. Talvel lund koristama. Seda seniks, kuni on rahaliselt tasa lõhutud klaasi hinnaga. See oleks ülejäänutele hoiatuseks. Kusagilt peab ju tulema teise vara austamine, mitte ainult lõhkumine!