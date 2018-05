Galerii: Linnavalitsus vabastati "terroristide" käest

Pärnu maleva lahingkompanii võitlejad said rühmaülem Madis Uuemaa sõnutsi juhtimisega edukalt ka hakkama ja ohvitser hindas oma meeste tegevust heaks. "Koostöö politseiga läks sujuvalt, kuigi harjutanud me seda selliselt enne ei ole," jäi Uuemaa rahule ka koostööharjutuse eesmärgi täitmisega.

Õppusel osales ka Pärnul linnapea Romek Kosenkranius, kes Siilil osalemise tõttu nädalasel puhkusel on. Meeri kohustuste täitmisest ei pääsenud ta aga õppusegi ajal, nimelt pandi tema mängulist kriisisituatsiooni sattunud linnavalitsust juhtima, lisaks osales ta õppusel ka kontrollijana.

"Tsiviilisikud said majast välja viidud ja politsei kontrollis perimeetrit, kuna "vastaste" näol oli tegu relvastatud isikutega, kutsuti maja tagasi hõivama ka kaitseliit," rääkis Kosenkeranius. "Mehed tegutsesid professionaalselt, kuid loomulikult on iga õppuse eesmärk näha väiksemaid vigu, et neid hiljem parandada. Üldjoontes võib aga rahule jääda," kinnitas meer.