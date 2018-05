Päästeamet kontrollib kortermajade tuleohutust

„Meie statistikast on näha, et kuigi tulekahjusid esineb üldiselt järjest vähem, on kasvanud koduste põlengute arv,“ ütles päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

See on päästeameti tänavune teine kontrollkäik kortermajadesse. Jaanuaris tehtud kontroll näitas, et enim tekitavad muret elamute trepikodades hoitavad esemed, mis on ohtlikud ja vastuolus tuleohutusnõuetega. Tulekahju korral takistavad esmapilgul ohutud asjad majast kiiresti väljapääsemist.