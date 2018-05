Toidutööstused avavad huvilistele uksed

21.–27. maini vältaval avatud toiduainetööstuste nädalal avavad Pärnumaal huvilistele oma uksed kalakasvatajate ühistu Ecofarm, Jaanihanso siidrivabrik ja Tamme talu ürdiaed.

Kokku võõrustab külalisi 27 toidutööstust.

Tänasest saavad huvilised end kirja panna tööstuste ekskursioonidele veebilehel Eestitoit.ee.

„Eesti toiduainetööstused on väga mitmekülgsed ja töötavad pidevalt välja uusi, põnevaid tooteid,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm. “Pole palju riike, mille poelettidelt leiaks nii rikkaliku valiku kodumaiseid tooteid. Avatud toiduainetööstuste nädal pakub tarbijatele hea võimaluse kodumaistele toiduettevõtetele külla minna, Eesti toidu meistritega tuttavaks saada ja oma silmaga näha, kuidas nii juba poelettidelt tuttavad kui uued ja huvitavad tooted valmivad.“

Maaeluministeeriumi Eesti toidu projektijuht Kadi Raudsepp märkis, et kui varem on avatud toiduainetööstuste nädalat korraldatud sügisel, mil pikemaid reise linnast välja vähem ette võetakse, siis nüüd on hea võimalus kevadisel ajal avastada kohti ja ettevõtteid, mille tooted veel nii tuttavad pole.

„Eesti 100 aasta juubeli valguses on oluline hinnata Eesti toidutootmise traditsiooni pikaajalisust, mis ulatub samuti vähemalt 100 aasta taha. Sellel, et saame katta oma toidulaua peaaegu täielikult kodumaise toodanguga, on hindamatu väärtus. Selle eest võlgneme tänu tublidele Eesti toidutööstustele, mida soovin väga kiita. Just kohalikud tootjad seisavad hea kodumaise toidutootmise olemasolu, kvaliteetsuse ja jätkusuutlikkuse eest ja arvestavad seejuures alati tarbijate soovidega,“ kommenteeris toiduliidu juht Sirje Potisepp.