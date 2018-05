Sarvilised tulevad taas rannaniidule suvitama

Võrumaa talunik Silver Visnapuu, kelle kari on juba kolm aastat Pärnu rannaäärt pilliroost puhtaks söönud, ütles, et eelmisel nädalal hakati Tervise Paradiisi juurest Raeküla poole aeda ehitama ja pea kõik tööd on mäletsejate saabumiseks valmis.