Silvia Paluoja: Kes noomib juhte edasi?

Küsin: kes noomib lendurjuhte edasi? Või loodame naiivselt, et kõik autokooli ­eksami teinud roolikeerajad tunnevad kiiruspiirangu märke?

Üks rahustamise kohti oli Tihemetsa alevikus, mida läbib­ Uulu–Valga maantee. Sinna on üles seatud varem Are vahel Via Baltical kiirust näidanud elektrontabloo, mis harva näitab rohelist numbrit. Mida paremaks läheb ilm, seda rohkem punastab tabloo 50 alas, näidates üle 80gi.