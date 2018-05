Klen Jäärats: Vabadusest kantud mõte

Keeleliselt ja rahvuslikult alati kirju Euroopa loomisele panid aluse kõrg- ja hiliskeskaegsete vallutustega kaasnenud õiguse ja usu, samuti teadmiste ja oskuste levik. Sellest pärandist on mulle kui juristile ilmseim, et kõik juristid õpivad sissejuhatuseks endiselt Rooma õigust, Kreeka filosoofiat ja ladina keelt, millele nii meie mõtlemine kui õigus suuresti toetuvad. Pärnutki kujundas ja puudutas märkimisväärselt hansamõtte areng ja hansaliit. Sajandite vältel on see õhtumaine mõtte-, idee- ja kaubavahetus meie maailmapilti väga palju vorminud.