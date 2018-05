Urmas Paet: Eestil on vaja tugevat Euroopat

Eesti on kinnistanud oma koha Euroopa Liidus, Ukraina üritab Euroopale läheneda.

H omme tähistab kogu Euroopa, teiste hulgas Eesti Euroo­pa päeva. Selle valguses vaatame, mis seisus Euroopa Liit praegu on. Viimased aastad on ELile ­olnud ajaloo keerulisimad. Korraga on esile kerkinud mitu suurt probleemi.