Laulja aitas Pärnumaal tulekahju kustutada

Järgmise kodu poole teel olles jääb meie ees sõitev päästemasin ühtäkki seisma, mehed hüppavad autost välja ja hakkavad kustutusriietust selga ajama. “Väljakutse,” on esimene mõte. Samal ajal näitavad päästjad käega vasakule, sealt tuleb suitsu ja näha on leeke, mis on haaranud rinnuni kuluheina. Meie väikses autos ei olnud põlengut märganudki. Nii minnaksegi kululuudadega õnnetuskoha poole. Kohapeal selgub, et hoovis tehti lõket, kuid kuna kuluhein oli liiga lähedal, võttis see lõkkest lennanud sädemetest tuld. Korraks tulele selja keeranud lõkketegija asus seejärel ämbriga vett vedama ja kulupõlengut kustutama. Päästjate ootamatu saabumine on tallegi ilmselgelt kergendus, üksi läinuks raskeks. Kiirelt materdatakse põleng kustunuks, loetakse lõkketegijale sõnad peale ja jäetakse ta valvama, juhuks kui mõni hõõguv tulepesa kuskil veel peidus on. Meie pakime asjad kokku ja liigume edasi kodunõustamistele, peas kumisemas leierdatud moraal: lõkke ümbrus tuleb kuluheinast puhastada ja lõket ei tohi jätta järelevalveta. Ometi tundub see paljudele uudisena tulevat. Alati ei satu päästjad õigel ajal mööda sõitma, tihtilugu on siis, kui päästjad kohale jõuavad, juba mets või maja leekides, sest kulupõleng levib meeletu kiirusega.

Järgmine kodu on juba tuttav. Kui seda koduks nimetada saab. Maja on justkui lapitekk: kokku pandud papist, mädanenud laudadest ja koormakattest, paistab iga nurga alt läbi ja eemalt tundub, et see ei jää kauaks püsima. Majale ligipääsuks peab kõigepealt kurja vaeva nägema, sest sinna ei vii ükski tee. Kui eelmine kord lähenesime sellele piki metsaäärset põldu, siis seekord üle oja viiva purde ja heinamaa. Tulemus paraku sama mis aasta alguses: kedagi kodust tabada ei õnnestu. Maja ohtlikkusest rohkem vaevab meid aga küsimus, kuidas sinna abi peaks jõudma, kui seda vaja läheb? Ükski auto ei pääse ligi …

Kodunõustamiste meeskond: Häädemeeste valvemeeskond, ansambli Revals laulja Rait Sohkin ja ennetaja Marju. FOTO: Lääne päästekeskus

Päeva viimased kaks kodu on lasterikkad. Ühes juba vanemad, kust pigem kostab nutitelefonist tulevat muusikat, teises nooremad, kus õues jooksmine ja mängimine on veel au sees. Mõlemas majas on suitsuandurid töökorras, vinguandurid paigaldab Rait sobivasse kohta: laste magamistuppa. Enne lahkumist pakume pere noorimatele võimalust tutvuda päästeauto ja selle varustusega, kuid poistel oli kappide ja auto sisu juba teada: nii koolis kui ka lasteaias on sellega tutvutud. Kooli õppeprogrammidest tuttavate lausetega saadetaksegi meid kodu poole.

Autos Raidiga vesteldes jõuame taas ääremaa teemadeni, millest nende viimane album “Kirjad ääremaalt“ pajatab. Nimilaulu sõnad on just need, mis ka seekordsete nõustamiste näitel taas meelde tulevad: kanged inimesed, kes kunagi abi ei küsi, Soomes töötav pereisa või unustatud vanemad ... Usun, et need lood, mis meid sel kevadel kodudes ootasid, annavad ainest Revalsi järgmiste lugude kirjutamisel. Et see sotsiaalkriitiline kantri, nagu ühel kohtumisel naljatledes žanri nimeks sai, jõuaks rahva sekka.