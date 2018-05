Teatrigaleriis saab uudistada Edgar Valteri suurejoonelist maalinäitust

Valter hindas 74 maalist koosnevat sarja “Performance”, mille teosed on loodud 1989–1994, kõrgelt ja tundis, et oli jõudnud soovitud tulemuseni. Neis maalides on kõike liiga palju: olles justkui kaugete fantaasiate, mütoloogia, folkloori ja unenäomaailma segu, mis on vürtsitatud edgarvalterliku iroonia ja huumoriga.