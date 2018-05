Linn rendib 86 000 euro eest arvutitehnikat

Hange oli jaotatud kaheks osaks. Esimese osa parima pakkumuse tegi OÜ PT Mikro, kes rendib linnavalitsusele neljaks aastaks 30 monitor-arvutit. Need on komplektid, kus nii arvuti kui monitor on ühes seadmes koos. Linn sõlmib firmaga hankelepingu summas 27 389 eurot koos käibemaksuga.