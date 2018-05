Uus ronimisrada tõmbab Jõõpre lapsi magnetina

Jõõpre koolimaja ees tuule­varjulisel platsil on tüdrukud üksteise järel rivis, et astuda ronimisrajale. Ja kui see läbitud, joosta uue ringi alustamiseks saba lõppu tagasi. Siinsamas on laudpõrandaga tänavakorvpalliplats, välijõusaal ja kettagolfikorvid.