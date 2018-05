Salasigarettide vedaja mõisteti tingimisi vangi ja saadeti riigist välja

“Eesti on piiride avamisest alates olnud oluline transiitmaa peamiselt lõunast põhja ning idast läände liikuvatele salakauba vedajatele ja me arvestame sellega. Tolliametnike head oskused ja kogemused ning tasemel riskianalüüs nii piiridel kui sisemaal võimaldavad MTA-l olukorda kontrollida. Hea näide on juhtum veebruarist, kui ameti inspektorid avastasid Paldiski Põhjasadamas laevale suunduvalt veokilt aknaraamidesse peidetuna ligikaudu 4,5 miljonit salasigaretti,” ütles Paisuots.