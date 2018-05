Horoskoop, 10. mai 2018

Kuu on nüüd sinu tähemärgi vastas ja sul tuleb hea läbisaamise nimel kaaslastele poolele teele vastu minna. See nõuab sinult veidi kannatlikkust ja tolerantsust.

Ette võib tulla tööreise. ­Rõõmuga teed rühmatööd ja osaled koosolekuil. Ära kõhkle sõna võtmast, kuna sul on, mida öelda.

Usalda oma rahateenimise mõtteid, kuna need toovad tulu. Avaldad muljet nii ülemustele kui muudele tähtsatele inimestele.

Kuu lööb sinu tähemärgis ­Jupiteriga tantsu. See tähendab, et on hea päev äriks. Tähtede seis soosib samuti kodurahu.