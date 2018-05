Pärnu uus ilmajaam hakkab varsti tööle

Millal katsetamine läbi saab ja jaam ametlikult tööle hakkab, ei osanud ta öelda. Jaam tõrkuvat veel andmete serverisse saatmisel, nii ongi tarvis katsetada, et vead ilmsiks tuleksid.

Vastne ilmajaam on täisautomaatne: seal ei tööta ühtegi inimest. Vaatlusväljaku mõõteriistad soetati suuremas osas uued, sest lennujaama aparaate on tarvitatud juba üle kümne aasta ja need tulnuks nagunii välja vahetada. Ilma aitavad hinnata õhutemperatuurisensor, sadememõõtja, õhuniiskussensor, õhurõhusensor, pilvede hulka ja kõrgust näitav tseilomeeter ning seadeldis, mis määrab õhu läbipaistvuse järgi nähtavuse ja fikseerib sademed. Tuult mõõdetakse juba praegu üle jõe Pärnu sadamas ja seda dubleerima ei hakata.