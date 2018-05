Küttetorude vahetus kergitab Sindis sooja hinda

Põhiline murekoht on linna vanade küttetorustike väljavahetamine. Kui osa neist on uuendatud 1990ndate alguses, siis mõni lõik on tänini vahetamata. Samuti vajab tähelepanu turbakatlamaja, mida viimati renoveeriti üle 20 aasta tagasi. Samal ajal toodeti kogu viimasel kütteperioodil sooja just turbast.