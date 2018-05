Jõhkra koerterünnaku ohvrile määratud hüvitist kärbiti mitu korda

Pärnu haiglas hinnati kannatanu käte töövõimet ja leiti, et tema vasak käsi on selle pea täielikult kaotanud.

Kohtu hinnangul oli kõnealuses kuriteos omajagu juhuslikkust ja on väike tõenäosus, et 80 aastat kuritegudest hoidunud Ants paneb veel kord toime sellise teo. Kohus võrdles juhtumit nii mõnegi teise raske kehavigastuse tekitamise juhuga ja tõdes, et mõnikord on raskemate tagajärgede puhul karistatud leebemalt.