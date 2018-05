Mees vaatas pärast elukaaslase surnuks pussitamist ohvri arvutist pornot

Mullu 18. septembril, see oli esmaspäevane päev, helistas Kati tööandjale ja teatas, et tunneb end halvasti ega saa tööle tulla. Kuna pisikeses Saarde valla külas tunnevad kõik kõiki, käis kolleeg veel samal õhtul Katit kodunt otsimas, et kontrollida, kas temaga on ikka kõik hästi. Koputas ja helistas uksekella. Kardinad olid ees. Toast ei kostnud midagi.