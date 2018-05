Pärnu naine valiti aasta ämmaemandaks

Igal kevadel tunnustab Eesti ämmaemandate ühing tublisid ämmaemandaid. Pärnakas Dagmar Meltsas valiti tänavusel konkursil aasta ämmaemandaks-praktikajuhendajaks.

Tunnustus tuli Meltsasele väga suure üllatusena, sest hääletus toimus internetis ja hääletada said nii ämmaemandad, üliõpilased kui naised või pered. “Tiitel annab mulle teadmise, et ma olen valinud õige ameti. See, et mind just praktikajuhendajana hinnati, näitab, et järelikult olen tulevasi ämmaemandaid õigesti juhendanud ja andnud neile midagi tulevaseks eluks,” sõnas vastne tiitli pälvinu.

Meditsiin on Meltsast paelunud juba lapsest saadik. “Algul tahtsin hambarstiks saada, aga kuidagi jäi see soiku. Ema ütles mulle kunagi, et kui hakkan endale eriala valima, siis võtku ma selline, kus sõjaajal ka tööd saab,” rääkis ta.

10. klassis käis Meltsas töövarjupäeval Pärnu haiglas ämmaemandate tööga tutvumas ja sealsamas otsus sündiski. “Teadsin aga juba eos, et õppimine on raske ja töö pole ka just lust ja lillepidu: päeval tööl, öösel tööl, vahetevahel pühade ajalgi haiglas tööpostil, aga tänu naiste ja perede silmis korvab selle kõik,” kõneles ta.

Selle ameti pidajate elu on Meltsase väitel Eestis hea. Näiteks saavad nad 4,5 aasta jooksul väga hea hariduse ja võivad pärast lõpetamist töötada ämmaemanda või õena. “Aga eks asjal ole alati oma head ja vead. Me vastutame nii paljude elude eest, aga kahjuks ei kajastu see alati seal, kus võiks. Aga kuniks on maailmas armastust, on meil alati tööd,” tõdes Meltsas.

Aasta ämmaemand – Reet Jaansalu

Rahva ämmaemand – Annela Riik

Aasta ämmaemand-praktikajuhendaja – Dagmar Meltsas.