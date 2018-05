Gildi tegevjuhi Tiina Viira sõnade kohaselt on ajahammas kümmekond aastat tagasi püsti pandud lava purenud ja see on oma aja ära elanud.

Viira jutu järgi on pool tööst tehtud ja koristustöödega loodetakse ühele poole jõuda järgmisel nädalal. “Paneme Facebooki kuulutuse, et mõni huviline saab lava aluskivid minema viia. Osa kive on nii juba minema viidud,” ütles ta.

Steineri aeda ei tule uut lava. “Kasutame lava vaid korra aastas gildipäevade ajal. Edaspidi rendime ürituse ajaks telgi,” ütles Viira.

Gildi tegevjuhi sõnutsi pole rohkem üritusi Steineri aeda planeeritud. “Ürituste korraldamiseks on see õnnetu koht,” tõdes Viira. “Meil on Steineri aiast ainult koristamisrõõmu.”

Mullu suvel ütles Pärnu linnale kuuluva Steineri aia kasutuslepingu päevapealt üles mittetulundusühing Pärnu Ooperiselts, sest plaanitud projekt ei läinud käima.

Steineri aia lava oli kasitusel kümmekond aastat. FOTO: Urmas Luik

Ooperiseltsi kunstilise juhi Andrus Kallastu sõnutsi ei hakanud tööle aeda kavandatud laste ja täiskasvanute koosmusitseerimise ürituste sari: kuna suvi oli külm ja vihmane, otsustati see kolida ruumi.

Maarja-Magdaleena gild lammutab Steineri aia lava. FOTO: Lilli Tölp