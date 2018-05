Treimani küla kanged inimesed

Meie kolhoosi esimees oli sel ajal Karl Kaine. Ta oli osa võtnud suurest sõjast Eesti laskurkorpuse ridades kapteni aukraadis. Seltsimehed tutvustasid ennast, Karl andis neile käe ja ütles: “Kaine­”. Umbkeelsed ei taibanud mõhkugi, aga kus Venemaa eestlane kukkus vinguma: “Kas sa mõtleb, et mina oleb juba lõuna ajal lakku täis? Mina oleb ka kaine­.” Karl püüdis seletada, et tal on selline nimi, aga mees kirus­ edasi, et sellist nime pole olemaski. Kui Karl veel selgitas, et ta tõesti on Karl Kaine, rahunesid seltsimehed suurelt kodumaalt lõpuks.