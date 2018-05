Kaamerad tööpostil: kullipilk või turvatunne?

Tööinspektsioonil on tulnud tänavu menetleda 11 korral kaamerate ­kasutamist. Ameti nõustamisjurist Kair­e Saarep rääkis, et üldiselt pöörduvad kaameratega seotud küsimustega nende poole töötajad. Sagedasti siis, kui nad tunnevad, et tööandja jälgib ülesannete täitmist, või aparaadid asuvad puhkeruumis.

“Näiteks on olnud juhus, kus tööandja jälgib kaamerast tualeti kasutamisele kuluvat aega ja arvestab selle tööajast maha,” ütles Saarep. Ta toob veel suure hulga näiteid, mille tõttu inspektsiooni poole on pöördutud: tööandja on kaamerapildist näinud, et töötajad vestlevad, helistanud ja teinud selle kohta märkuse. Samuti jälgitakse ametikohale tuleku ja mineku aega.