Jõõpre kooli öökullikogu täieneb põneva taiesega

Koolimaja avaras fuajees istub klaasi taga kapis üle 300 igas suuruses ja materjalist öökulli, sest see kui tarkuse võrdkuju on Jõõpre kooli sümbollind.

“Meie öökullikollektsioon sai alguse kusagil 15 aastat tagasi, neid on Kreekast ja Indoneesiast ja kogu maailmast. Lapsevanemad ja lapsed käivad, toovad kaasa,” selgitas kogu saamislugu Mati Sutt. “Lapsed ja vanemad teevad öökullitaieseid, see on nagu liitvaks sümboliks saanud.”