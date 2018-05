Seakatkust laastatud farm toob notsud taas majja

Ettevõtte juhatuse liikme Margo Kuuse sõnade kohaselt on plaan farm taas käivitada oktoobri lõpus või novembris. Veterinaar- ja toiduametist (VTA) kinnitati, et farmi tohib uuesti sead tuua. Märgiti vaid, et kuna farm paikneb piirangutsoonis, kehtivad teatud nõuded: seakasvatusettevõte on intensiivse veterinaarjärelevalve all ja täita tuleb lisabioohutusmeetmeid.