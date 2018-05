Kanada punkbänd põikab Balti tuuril Pärnusse

Fashionism astub Pärnus üles Baltikumi tuuri raames. Kui taaselustada kerge uuendusega 1977. aasta punk, segada juurde 1960ndate närimiskummi ja 1970ndate glämmi ning lisada näpuotsaga Monty Pythonit, saabki kokku Fashionism – nii on Kanada kvartetti iseloomustatud.

Punkareid soojendab Soome power pop’i ja punkmuusikat mängiv ansambel The Everybody Knows.