Cardo Remmel kaotas võitluse vähiga

Remmel on pidanud Pärnus Si-Si restorani, olnud Estonia spaa juhatuse liige ja Hedoni spaa tegevjuht. Samuti on ta mõnda aega pidanud abilinnapea ja linnavolikogu esimehe ametit. Remmel juhtis pikka aega Saku õlletehastki.

Remmel andis märtsis vähiravi fondi „Kingitud elu” Facebooki lehel teada, et sai neli aastat tagasi sai teada midagi, milleks ta ei olnud valmis ja mis muutis nii tema kui lähedaste elu kardinaalselt.

„Ma ei kurda nende operatsioonide, valude, haiglas veedetud nädalate üle. Hoopis raskem on leppida sellega, et enda töö pidi pooleli jääma ja paljud tegemised, mis on mu perele olulised, võivad jääda lõpetamata,” rääkis Remmel kaks kuud tagasi.