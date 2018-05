Toidupank kogub kahel päeval söögipoolist

Toidupanga töö on päästa kaubandusest söögikõlblik toit ja jagada see puudust kannatavatele inimestele. Kogutu toimetatakse poodidest kohalikesse toidupankadesse, kust priitahtlike abil see sorditakse ja ladustatakse. Iga toidupank jagab kogutud toidu iganädalaste toiduabipakkide koostises allpool toimetulekupiiri elavatele, eelistatult lastega peredele.