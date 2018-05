Galerii: veerand tuhat plikat ajas staadionil jalgpalli taga

Sportlikust päevast võttis osa 225 last Mai kooli 1.–5. klassist ja veerandsada põnni Mai lasteaiast. Nad olid jaotatud kolme rühma, et kõik ikka küllalt tähelepanu pälviksid.

Lapsi juhendasid PJK noortetreenerid ja mängijad. Koos aeti palli taga, tehti harjutusi ja mängiti PJK esindusnaiskonnagi vastu. Meeleolu hoidis üleval EJLi maskott Siil.

EJLi rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allase sõnutsi on nad sääraseid üritusi organiseerinud juba viis aastat. “Kui varem korraldasime nädalavahetuseti koostöös klubidega, on nüüd pisut teistmoodi. Teeme seda nädala sees koolide ja klubidega ehk lisandunud on üks koostöölüli: koolid.”

Ürituse eesmärk on tüdrukutele jalgpallimängu tutvustada. “Kui tänasest kas või üks tüdruk läheb trenni, on eesmärk täidetud,” arvas Allas. “Jalgpall kindlasti sobib tüdrukutele, seda näitavad juba Skandinaavia maad, kus iga kolmas neiu mängib jalgpalli.”

PJK juhatuse liikme Aivar Kuninga ütlust mööda on selline üritus eelkõige liikumisharjumiste propageerimine. “Ega nii väikestel lastel ole korv- ega võrkpallisaalis midagi teha. Ei ole mingi saladus, et korv- ja võrkpallitreeneridki ütlevad, et ärge neid nii vara meie trenni tooge, mingu kõigepealt jalgpalli. Hiljem, kui tekib huvi, saab muud pallimängu harrastada,” kõneles ta.

Kuningas tõi esile, et PJK esindusnaiskond on aastaid olnud Eesti lipulaev, kuid järelkasvuga on probleeme. "See on vahepeal natuke unarusse jäänud," tunnistas ta. "Kui EJL selle välja pakkus, haarasid meie esindusnaiskonna liikmed sellest kohe rõõmuga kinni, võtsid töölt vabad päevad, et siin tüdrukutega tegelda."

PJK juhatuse liikme jutu järgi paneb klubi tänavu suvel just nii vanade piigade rühma kokku. "Varem me nii väikestega ei tegelnud. Kui mullu korraldasime naiste meistrite liiga alagrupiturniiri, tekkis pärast seda lapsevanematel palju küsimusi: kas ja kus saab? Tuleb tõdeda, et me polnud nii noorte tüdrukute peale mõelnudki. Poistega on lihtne, nemad tahavad ju kogu aeg palli taga ajada, aga tüdrukute huvi tundus väiksem."

Allase väitel on kõige tähtsam, et klubid ja koolid oleksid ise festivalist huvitatud ning liit ei peaks seda peale suruma. “Loomulikult on täna siin suur eelis Pärnu Mai koolil, kelle õpetajad on jalgpallilembesed. Mis sa siin kevade lõpus ikka teed: kõik on õppimisest väsinud ja väljas imeline ilm, kui värskes õhus ringi joosta,” jutustas ta.