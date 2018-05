“Põhjanaabrid ei tunne liiklusmärke,” sõnas puulaeva Jenny Kruse kapten Tarmo Mihhailov, kes nägi tragikoomilist juhtumit pealt. “Soome numbrimärgiga masin: politseile on number teada.”

Mihhailov helistas kohe Talvesadama kaptenile. “Tema tuli kohe siia ja pööras silla lahti, et inimesed peale ei läheks: see on ju ohtlik,” rääkis ta. “Tõmbas igaks juhuks veel lindidki ette.”