Are neiu Laura-Ly rajab teed muusikataevasse

“Ma ei kujutanud ette ka, et me nii kaugele jõuame,” räägib Laura-Ly Uussaar. Eesti muusikamaastikul on tema ja Meelis Eskola ehk DJ Cityflash pildile jõudnud. Nende singel “Don’t Leave Me” sai juba ilmumise järel raadiotes märkimisväärselt eetriaega ja figureeris mullu pea igas muusikaedetabelis. Nüüdseks on singli video kogunud Youtube’is üle miljoni vaatamiskorra.

“Kui kuulsin selle viimast versiooni enne Kontor Recordsisse saatmist, olin õnnepisarais ja mõtlesin, kas see on päriselt minu laul,” meenutab laulja. Ta lisab, et kuigi lõpuks jõudis edu kohale, on viimastest esinemistest paar kuud möödas ja uuesti lavale astudes ootab ta sedasama ülevat tunnet. Samal ajal avaldab Laura-Ly, et esineja ­eluga on ta juba harjunud. Koha­neda tuleb, sest ühe hitiga duo plaanid ei piirdu.