Mida arvate tasuta sõidu plaanist maabussides?

Sirje

Oi! Mina suhtun sellesse (tasuta ühistransporti, toim) väga hästi, kuna käin Pärnus tööl ja mul on koju 30 kilomeetrit. Ostan kuupileti, aga see on 40 eurot. Kui tasuta saaks, oleks ju jumala hea. Uudistest ikka loen selle teema kohta, aga ma ei usu, et sõit maakonnabussides hakkab olema tasuta.

Kert

Ma ei ole ­sellega väga kursis. Plaan iseenesest on tore ja põnev. Esmapilgul. Ohoh, midagi tuleb tasuta! Teisest küljest on selge, et miski pole tasuta. Nii palju kui mina olen aru saanud ja kuulnud, on siin väga palju probleeme ja agasid, mis pole majanduslikult mõtlevaid inimesi selle ideega kaasa toonud.

Eile lugesin uudist, kus ­Pärnu linnas transpordiga tegelevad inimesed tõid esile eri nüansse.

Et see on ikka kiirustades tehtud ja ilmselt partei huvidest, häälte püüdmisest ja millest iganes ajendatuna. Majanduslik mõtlemine tahaks kindlasti põhjalikumat ja pikemat analüüsimist.

Kalev

Tasuta lõunaid ei ole olemas. See raha tuleb ikkagi kellegi arvelt. Aeg-ajalt internetist vaatan, mis lehed selle teema kohta kirjutavad. Kõigepealt tehku kohalikud teed korda, et need bussid ka läbi pääseksid.

Kaido

Paljud ütlevad, et mõt­tetu ja paljud tahaksid. Olen ise bussijuht. Minul oleks lihtsam, poleks rahaga tegelemist, saaksin bussi juhtida.

Poleks mingit muret. Ei ­oska öelda, kuidas see liinide arvukusele mõjuks.

Ketlin

