Videod ja galerii: meediasõdurina Siilil, 1. osa: viivituslahing

Kuna sõduri põhitegevus on ootamine, alustasimegi sellega formeerimispunktis, kus rahvast oli murdu. Pidime seal tõestama ID-kaardiga, et me tõesti oleme need isikud, kes me oleme, ja andma allkirja, et oleme terved isendid. Vajdusel sai teha testamendi, aga mina seda võimalust ei kasutanud, kuna alati on tore, kui su sugulased lähevad tülli asjade pärast, mis neile ei kuulu.

Peale relva ja killuvesti kättesaamist sain kompaniiülemalt teada, et mind kui ajakirjanikku ja Kaitseliidu meediasõdurit liigendatakse 1. rühmaga, mis pidi kohe pärast varustuse ja moona väljajagamist minema linnalahingusse. Uudis oli hea, sest tundus, et kärmelt saab häid pilte. Aga fotokat kontrollides selgus, et mida polnud, oli fotoaparaadi aku, mis oli koju laadima jäänud. See asjaolu kergelt öeldes ärritas ja tore oli, et lähedusse jäi palju moona, millega salved täis laadida, et ühineda pahameele mahalaadimiseks linnalahinguga.