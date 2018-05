President külastas koole virtuaalselt

Tund algas sissejuhatava osaga, seejärel pidid õpilased koostama presidendile küsimusi, lähtudes teemast. Pärast seda said nad klassiruumis kuulata riigipea mõtteid tööst, haridusest ja eesti keelest. Loengu teises osas vastas Kaljulaid küsimustele, mille eri kooli õpilased olid talle esitanud.

7. klassi õpilane Cristin Tamm rääkis, et selline tund meeldis talle rohkem kui tavalised tunnid. Tema sõnutsi tegi selle huvitavaks asjaolu, et kuulati inimest väljastpoolt kooli. “Mulle meeldis see, et president rääkis, kuidas elu on arenenud ja kuhu me võiksime tulevikus jõuda,” võttis tüdruk tunni kokku.

Frida Aless Bergmann tõi positiivsena esile selle, et sai kuulata ja keskenduda rahulikult. “Tavaliselt tundides peab kuulama ja kiiresti kirjutama samal ajal,” rääkis Bergmann. “Mulle meeldis see, et president rõhutas, et kõik inimesed on olulised.”

Silver Slinko nõustus eelkõnelejaga, et sai keskenduda ainult kuulamisele. Küsimuse peale, mis tunnist meelde jäi, vastas ta, et peab natuke infot seedima. “Kohe ei tule meelde,” sõnas ta.

Vanalinna põhikooli direktor Pille Tahker lausus, et nende kool on kasutanud e-külalistundide varianti üsna palju nii eri ainetes kui ka vanuserühmades. “Minu meelest on see väga hea õpetamismeetod just seepärast, et kaasatakse eri valdkondade inimesi. See rikastab õppeprotsessi ja võimaldab teadmised paremini õpilasteni viia,” põhjendas Tahker.

Vanalinna põhikooli inimeseõpetuse õpetaja Marje Vaan suhtub projekti samuti positiivselt. “Tunnid on tihedalt seotud õppekavaga, hästi elulised ja huvitavad,” kiitis Vaan. Tema sõnutsi on see õpetajatele väga mugav moodus, sest külalistundi registreerides saadetakse vastava tunni kirjeldus ja materjalid ning videot on võimalik kasutada pärast otseülekannetki.